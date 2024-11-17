Напавшего на участника СВО таксиста арестовали в Подмосковье

Суд арестовал водителя такси, который в Солнечногорске выкинул из машины участника СВО на костылях. Дело на контроль взяла Солнечногорская городская прокуратура.
Все случилось 12 ноября. Таксист вытолкнул из машины пассажира — участника СВО, у которого были ампутированы пальцы ноги. Водитель выкинул его костыли и прыгнул на поврежденную ногу потерпевшего.
После произошедшего таксист скрылся. Однако его личность установили и подозреваемого задержали. Суд арестовал его по делу по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам».
Мать пострадавшего рассказала, что сыну могут ампутировать ногу. Действия таксиста вызвали трещину в кости поврежденной ноги, может начаться гангрена.
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