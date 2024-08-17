Нападение Украины на Курскую область привело к срыву тайных переговоров о мире

Российская и украинская делегации планировали провести переговоры в Дохе. Стороны собирались обсудить мирный план и соглашение о прекращении ударов по энергообъектам. Об этом сообщила газета The Washington Post .

По информации дипломатических источников издания, переговоры сорвались из-за вторжения украинских боевиков в Курскую область.

Катар выступал в качестве посредника и согласился организовать площадку для диалога. После рейдов ВСУ российская сторона приостановила переговорный процесс, указали в газете.

«Россия не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», — объяснил источник издания.

Администрация президента Украины подтвердила газете, что в Дохе планировали провести саммит, но его отложили из-за эскалации на Ближнем Востоке. Мероприятие состоится в формате видеоконференции 22 августа.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Украине и России сесть за стол переговоров. Он объяснил, что Запад не хочет окончания конфликта, но стороны могут урегулировать ситуацию сами.