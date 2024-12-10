Украина пытается завершить строительство укреплений на нескольких линиях обороны, чтобы остановить стремительное продвижение России. Однако, по словам украинских чиновников и командиров, процесс затрудняется из-за задержек и отсутствия координации, сообщила газета Financial Times .

В этом году российские войска добились больших успехов в восточной части Донецкой области, отметили авторы материала. Линию фронта отодвинули на запад, и в некоторых районах она теперь находится всего в 15 километрах от границы с Днепропетровской областью.

«Ситуация с укреплениями — еще один фактор, деморализующий войска», — сказал бывший союзник президента Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

Средства распределены по всем регионам, и каждый строит свое, пояснил Разумков. Нет человека, который бы контролировал процесс, отвечал за качество, планирование.

С ноября 2023 года по ноябрь 2024 года Днепропетровская область вложила 7,3 миллиона долларов в строительство фортификационных сооружений. Однако двое чиновников, участвовавших в строительстве, заявили, что потраченные деньги не принесли особой пользы. Работы начались лишь пару месяцев назад.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Благодатное на территории Донецкой Народной Республики. Бойцы «Востока» отразили две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих.