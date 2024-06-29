Глава ФБПК Бородин: бойцы СВО заявили, что их оскорбили подарки от Киркорова

Бойцы СВО записали видеообращение, в котором поддержали певицу Любовь Успенскую и осудили исполнителя Филиппа Киркорова. Ролик опубликовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале .

«Кто-нибудь из участников СВО запишет такое же видео в поддержку Киркорова? Я убежден, что нет, так как мне постоянно пишут и говорят, что за его поступки его не уважают военные», — заявил Бородин.

На кадрах участник спецоперации объяснил, что мужчине недостойно судиться с женщиной, поэтому военные хотят защитить Успенскую.

Он призвал Киркорова приехать на фронт и заняться «настоящей работой». Военный подчеркнул, что подаренные певцом куклы с его же изображением оскорбили служащих.

«Нам что, в Филю теперь играть?» — задался вопросом боец.

Филипп Киркоров потребовал через суд от Любови Успенской 10 миллионов рублей, после того, как в одном из интервью она назвала его «женоненавистником». Исполнительница удивилась такой сумме и призвала артиста объективно оценить реальность.