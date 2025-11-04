Налет беспилотников поразил Одессу. Взрывы прозвучали в Измаиле
Атака дронов и серия взрывов произошли в районе Измаила в Одессе
Серия взрывов прогремела в районе порта Измаил. В Одесской области наблюдается массированный налет беспилотников, сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».
По данным канала, около 01:36 по московскому времени в области начали работать системы противовоздушной обороны. Спустя несколько минут мониторинговые паблики информировали о прилетах российских дронов.
Всего Одесскую область атаковали не менее 10 беспилотных аппаратов. В 02:03 прозвучал отбой тревоги. О последствиях атаки официальных комментариев не поступало.
В ночь на 3 ноября российские военные выпустили по украинской территории 138 ударных беспилотников и 12 ракет. Всего на Украине зафиксировали попадание ракет и БПЛА в 11 территориях. В Днепропетровске основной удар пришелся по предприятию.