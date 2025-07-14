Накрыли «Геранями» и ракетами. Какие цели выбрали при ударах по Полтаве и Шостке

Военный эксперт Рожин рассказал об ударах по объектам ВСУ в Шостке и Полтаве

В ночь на 14 июля при ударах по военной инфраструктуре Украины использовали беспилотники «Герань-2» и крылатые ракеты. Об этом заявил военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале .

Он собрал ролики с последствиями атаки. По словам Рожина, целями стали аэродромные сети, радиолокационные посты, логистические площадки, предприятия ремонта и узлы обеспечения ВСУ.

Ракета Х-35 поразила радиолокационную позицию 732-й отдельной радиолокационной роты в Дмитровке Харьковской области. Также уничтожили радиолокационную станцию кругового обзора 35Д6, которая обнаруживала цели на дальности до 360 километров.

«Пять ударных БПЛА нанесли удары по территории аэродрома Нежин, который официально относится к системе гражданской защиты, но фактически используется для маскировки авиационной инфраструктуры ВСУ», — отметил Рожин.

Также три беспилотника поразили техническую и складскую инфраструктуру в Полтаве.

«В районе музея дальней авиации (используется как резервный ангарный фонд) сгорели склад (300 квадратных метров) и прилегающий участок сухой растительности (50 квадратных метров)», — написал он.

В Григорьевке в Харьковской области ударили по позициям 3-й танковой бригады ВСУ. Уничтожили не менее восьми военнослужащих. В аэропорту Кривой Рог повредили участки взлетно-посадочной полосы, появилась информация об одном раненом.

В Шостке Сумской области целью стал завод «Звезда», который производил взрывчатые вещества. В результате удара три гаражных бокса с автобусом и легковушкой уничтожили, в здании заводоуправления начался пожар.

В Фастове Киевской области уничтожили склады бывшего топливного терминала. Начался пожар в двух ангарах.