Песков: даже на Украине найдутся «трезвые головы» и прислушаются к Путину

Мирное предложение президента Владимира Путина внимательно рассмотрят: даже на Украине найдутся «трезвые головы». Таким мнением поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» .

«Даже в киевском режиме наверняка найдутся какие-то более трезвые головы, которые 10 раз подумают, стоит ли ждать, когда условия ухудшатся еще дальше», — сказал официальный представитель Кремля.

Он напомнил, что условия для Украины были лучше в 2022 году, но власти страны отказались от переговоров.

Нынешняя ситуация на фронте отчетливо демонстрирует, что положение Украины будет только ухудшаться, заявил Песков. Он добавил, что Путин не отвергает возможность диалога с украинской стороной, так как в стране еще осталась легитимная власть.