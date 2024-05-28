Найденный в ДНР схрон боеприпасов и взрывчатки сняли на видео

УФСБ по ДНР обнаружило в Артемовском районе схрон с гранатометом АТ-4 из Швеции

В Артемовском районе обнаружили тайник с самодельными взрывными устройствами, гранатами, боеприпасами и шведским гранатометом. Пресс-служба Управления ФСБ России по ДНР показала схрон.

Припрятанные вооружения обнаружили при проведении оперативно-боевых мероприятий в Артемовском районе. По информации силовиков, тайник принадлежал украинским военным. В нем нашли тысячу патронов к стрелковому оружию, 25 минометных снарядов, 23 ручные гранаты, пять мин МОН-50, три самодельных взрывных устройства, гранатомет АТ-4 производства Швеции и тротиловые шашки массой 650 граммов.

«Указанное вооружение передано в подразделения Минобороны России для постановки на учет», — сообщила пресс-служба.

В Авдеевке при разминировании местности обнаружили схрон с противотанковыми ракетными комплексами Javelin, немецкими боеприпасами к ручному гранатомету и польскими осколочными минами. Саперы уничтожили их.