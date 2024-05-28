В освобожденной Авдеевке обнаружили тайник с ПТРК Javelin

Минобороны: саперы нашли в Авдеевке схрон с ПТРК Javelin, минами и боеприпасами

Фото: Пресс-служба Минобороны

Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» при разминировании Авдеевки обнаружили тайник Вооруженных сил Украины с вооружениями и боеприпасами. Об этом сообщило Минобороны России.

Замаскированный схрон нашли в подвале частного дома. Украинские военные припрятали в нем американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские осколочные мины калибра 60 миллиметров, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.

Саперы группировки «Центр» обследовали подвал и вынесли боеприпасы на поверхность. Находку уничтожили.

Авдеевку освободили в феврале 2024 года, вынудив подразделения ВСУ отойти на 10 километров и оставить позиции возле Ласточкино. Российские войска обнаружили в городе десятки единиц советской и американской техники, в том числе БМП-1 и М113.

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