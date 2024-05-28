В освобожденной Авдеевке обнаружили тайник с ПТРК Javelin

Бойцы инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» при разминировании Авдеевки обнаружили тайник Вооруженных сил Украины с вооружениями и боеприпасами. Об этом сообщило Минобороны России.
Замаскированный схрон нашли в подвале частного дома. Украинские военные припрятали в нем американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские осколочные мины калибра 60 миллиметров, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету.
Саперы группировки «Центр» обследовали подвал и вынесли боеприпасы на поверхность. Находку уничтожили.