Найденные после взрыва в ТЦ «Алания Молл» фрагменты БПЛА отправили на экспертизу

Обломки дрона, обнаруженные в торговом центре «Алания Молл», направили на экспертизу. Об этом сообщил в своем Telegram -канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Результаты работы следственно-оперативной группы показали, что взрыв и пожар в торговом центре Владикавказа были вызваны падением обломков сбитого БПЛА. Найденные взрывотехниками фрагменты направлены на экспертизу», — написал Меняйло.

Подводя итоги дня, главы республики объяснил, что информация о том, что причиной возгорания был беспилотник, появилась только днем из-за того, что необходимо было убедиться, что именно дрон напрямую связан с возгоранием в ТЦ.

Помимо этого, он упомянул, что атака БПЛА была предпринята по нескольким регионам Северо-Кавказского федерального округа. Поэтому невозможно говорить о том, что целью атаки была Осетия или «Алания Молл».

Ранее в расоряжении 360.ru появилась видеозапись момента взрыва в «Алания Молле». На ролике видно, как взрывной волной выбивает стекла и все помещение заволакивает дымом.

Жертвой взрыва в торговом центре стала работавшая там уборщица Ида Чаваева. Дочь погибшей Карина рассказала 360.ru о случившемся.