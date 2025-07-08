Находящийся в зоне СВО диджей стал звездой соцсетей

Российский диджей QLture, записывающий ролики с передовой, завоевал огромную популярность в соцсетях. Боец находится в зоне СВО с первого ее дня и успевает не только защищать родину, но и заниматься творчеством.

QLture родом их Волгоградской области. Почти сразу после начала СВО — 25 февраля 2022 года — подразделение будущей звезды соцсетей попало под обстрел ВСУ в Харьковской области. Боец тогда спас трех товарищей, что что получил медаль «За проявление доблести».

Во время отпуска военный увлекся музыкой и сам стал создавать треки. Он взял аппаратуру на передовую и продолжил заниматься творчеством.

Позже боец принял участие в конкурсе диджеев, но не стал победителем. Несмотря на это, ролики с его участием набрали в Сети более 100 тысяч просмотров. Также QLture получил приглашения на совместные треки от артистов из Донецкой Народной Республики.

Ранее в Сети набрал популярность незрячий диджей с Урала, взявший псевдоним Абобус. Благодаря поддержке фанатов музыкант выступил на разогреве концерта группы «Фактор-2» в Москве.