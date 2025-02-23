Слепой диджей из Верхней Пышмы отыграл сет в Москве

Mash: незрячий диджей с Урала выступил на сцене в Москве

Незрячий музыкант DJ Абобус из Верхней Пышмы успешно отыграл сет в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Диджей прилетел в столицу и встретился с местными музыкантами. После этого он отправился в бар «Руки Вверх!» и провел выступление.

По данным канала, восходящая звезда электронной музыки планирует развиваться дальше и поступить в училище.

DJ Абобус в феврале показал свои умения на разогреве концерта группы «Фактор-2».

Ранее он набрал популярность в Сети благодаря небольшим видеороликам. Когда парень увлекся музыкой и понял, что не может жить без диджейского пульта и микшера, его мать поддержала это хобби. Она наняла оператора-монтажера, который помог музыканту снимать видео и выкладывать их в соцсети.

Ролики набрали множество просмотров, и DJ Абобуса пригласили выступить перед концертом. После этого на талантливого юношу обратил внимание DJ Грув, который предложил ему поработать в Москве.