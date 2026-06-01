«Находит стаи и уничтожает». Военный эксперт рассказал, как «Цитадель» сможет уничтожать рои БПЛА
Кнутов: программируемый снаряд «Цитадели» позволяет уничтожать сразу рой БПЛА
Российский автоматизированный комплекс «Цитадель» способен быстро поражать несколько воздушных целей. Об уникальных возможностях новой зенитной системы ЗАК-30 рассказал 360.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Роботизированный комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой с программируемыми зарядами.
Специальная оптико-электронная станция в режиме реального времени вычисляет точную дистанцию и траекторию объекта. Снаряд подрывается в непосредственной близости от цели. В результате взрыва формируется плотное облако шрапнели, которое гарантировано уничтожает БПЛА.
«За счет высокой скорострельности можно поражать не один дрон, а сразу несколько. ЗАК-30 в воздухе находит стаи БПЛА и по очереди, но с большой скоростью, их уничтожает, благодаря своему программируемому снаряду», — подчеркнул Кнутов.
Ростех сделал новую платформу модульной. Ее можно оперативно развернуть на заранее подготовленной площадке.
«Развернуть подобную систему можно быстрее, чем за минуту. <…> Обеспечивать безопасность того же завода будут несколько таких комплексов», — предположил историк Кнутов.
