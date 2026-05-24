«Нафтогаз» заявил о повреждении оборудования в Полтавской и Харьковской областях

Российские войска нанесли массированные удары по нефтегазовым объектам «Нафтогаза» в Харьковской и Полтавской областях. Об этом сообщили на сайте компании.

«Одновременно подверглись атаке несколько критически важных объектов инфраструктуры. В результате ударов было серьезно повреждено оборудование, а на объектах вспыхнули масштабные пожары», — заявили в компании.

Генеральный директор «Нафтогаза» Сергей Корецкий отметил, что пока в компании не могут оценить последствия атак. Также он назвал ситуацию сложной.

Ранее Минобороны России сообщало о нанесении массированных ударов возмездия по объектам ВПК, транспортной, топливно-энергетической и портовой инфраструктуры, а также аэродромам на Украине. В Днепропетровской области БПЛА поразили объекты «Нафтогаза».