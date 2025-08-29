Наемница из Дании обжаловала приговор суда за преступления в Курской области

В апелляционный военный суд поступила жалоба на заочный приговор наемнице из Дании Аннабель Йоргенсен, осужденной на 26 лет за преступления в Курской области. Информация об этом есть в картотеке дел инстанции.

Дату судебного заседания пока не назначили, материалы передали судье 26 августа.

В июне Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы и штрафу в размере 1,7 миллиона рублей.

Также с обвиняемой взыскали свыше 600 тысяч рублей с обращением в доход государства. Согласно вердикту суда, эту сумму Йоргенсен получила за совершение преступлений в качестве вознаграждения.

Заседание суда прошло в закрытом от слушателей и представителей СМИ режиме, их допустили на оглашение приговора.

Ранее в России осудили более 250 участников вторжения ВСУ в Курскую область. К наказанию привлекли 256 лиц из числа иностранных наемников и военнослужащих ВСУ.