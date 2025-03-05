Наемнику ВСУ Андерсону вынесли приговор

Британского наемника Джеймса Андерсона, воевавшего на стороне ВСУ и попавшего в плен в Курской области, приговорили к 19 годам лишения свободы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Второй Западный окружной военный суд рассматривал уголовное дело против 22-летнего британца с 3 по 5 марта. Ему предъявили обвинение в совершении особо тяжких преступлений на территории российского региона.

«Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. В качестве свидетеля был допрошен боец ВСУ, который находился в одном подразделении вместе с Андерсеном», — сообщили в пресс-службе.

Андерсон признал свою вину. Он объяснил, что решил участвовать в конфликте ради денег. Наемник проведет первые пять лет наказания в тюрьме, затем — в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что Андерсон отправился в зону СВО после того, как его отца посадили в тюрьму. На Украину он попал через пропускной пункт «Медыка».