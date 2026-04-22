Группа иностранных наемников ВСУ взбунтовалась и бросила позиции после провальной контратаки у села Песчаное в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что боевики ВСУ попытались переломить ситуацию у Песчаного, но потерпели тяжелейший провал. Все их контратаки захлебнулись, а оборона ВСУ на этом участке была полностью обескровлена. Личный состав истощился до предела, что привело к бунту среди иностранных наемников украинской армии.

Группа иностранных боевиков вышла из-под контроля, требуя от командования ВСУ организовать для них беспрепятственный коридор для отхода. На фронте и раньше случались конфликты, но такая ситуация произошла впервые.

«После разгрома контратаки значительная часть иностранных боевиков (по разным данным, до трехсот человек) демонстративно бросила позиции и двинулась в тыл. Поднят вооруженный мятеж», — сообщил российский силовик.

Ранее подразделение БПЛА группировки «Север» сорвали попытку украинских войск восстановить разрушенные укрепления в Харьковской области. Российские дроноводы ударили по позициям ВСУ осколочно-фугасным боеприпасом.