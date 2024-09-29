Наемники ВСУ похитили жителя Курской области

Участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ наемники из Польши и Грузии похитили оставшегося в своем доме мирного жителя села Черкасское Поречное Суджанского района Курской области и насильно держали его в подвале. Об этом РИА «Новости» сообщил эвакуированный сосед потерпевшего.

«Мой сосед остался дома и попал в плен к наемникам. Потом его отвели в подвал. Этот солдат украинский ко мне пришел и говорит, чтобы я бежал, пока меня не растерзали. Я по полям и добрался до наших», — сказал он.

Главк СК России завел уголовное дело о вторжении ВСУ в приграничные районы Курской области. Производство идет сразу по нескольким статьям, в том числе посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконном ношении оружия и боеприпасов, убийстве и террористическом акте.

Ранее боевики ВСУ при помощи дронов сожгли дома в курском селе.