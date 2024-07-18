Иностранные наемники в Харьковской области насиловали и убивали местных женщин

Замглавы харьковской ВГА Лисняк: иностранные наемники насиловали местных женщин

Фото: РИА «Новости»

Иностранные наемники ВСУ, находясь в Харьковской области, насиловали, похищали и убивали местных женщин. Об этом сообщил РИА «Новости» замглавы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк.

«По словам потерпевших, Иностранным легионом совершались акты сексуального насилия и похищения представителей женского пола из сел Глубокое и Лукьянцы», — заявил он.

Лисняк добавил, что часть жертв погибли, а выжившие показали, что насильники были с французскими шевронами.

Кроме того, наемники, по его словам, занимались в регионе мародерством. При этом они не были активны в боевых действиях.

Управление внутренних дел военно-гражданской администрации зафиксировало более 50 военных преступлений, совершенных наемниками.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал о новой партии французских наемников, прибывших в Харьков.

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