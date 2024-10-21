Переброшенные украинским командованием для обороны Часова Яра латиноамериканские наемники запросили эвакуацию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на перехваченные переговоры группы противника.

«Много перехватываем просьб об эвакуации. Знаем, что среди этих испаноязычных наемников есть раненые», — рассказал российский военный в комментарии агентству.

В частности, из радиоперехвата одного из наемников стало известно, что они жалуются на артиллерию, минометы, РПГ и гранаты.

«Это не прекращается. Ночью спать не могу. Нам очень холодно, весь состав потрепанный. Мы на пределе. В общем, Гуай, нам необходима поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного», — передал он в радиосообщении.

Ранее стало известно об уничтожении колумбийского наемника ВСУ под Часовым Яром. Его идентифицировали по документам в карманах.