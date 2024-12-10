Наемника ВСУ из Новой Зеландии заочно приговорили к 14 годам тюрьмы
Генпрокуратура: наемника ВСУ из Новой Зеландии приговорили к 14 годам тюрьмы
Наемника ВСУ из Новой Зеландии Джордана ОʼБрайена заочно приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщила Генпрокуратура России.
Военного заочно обвинили в участии в вооруженном конфликте. Как отметили в Следственном комитете, собранных правоохранителями доказательств достаточно для вынесения приговора.
Следователи установили, что ОʼБрайен был инструктором подразделений ВСУ. В августе этого года он и другие военные незаконно пересекли границу и вторглись в Курскую область. Там они атаковали мирных жителей.
«По ходатайству следователя СК России суд избрал О’Брайану меру пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск», — сообщили в СК.
Ранее стало известно, что Джордана О’Брайана включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В сентябре он опубликовал видео с названием «Напряженный месяц в Курске». На кадрах было видно, как военные обстреливают жилые дома.