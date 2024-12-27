Наемника из США заочно обвинили во вторжении в Курскую область

СК завел дело против американского наемника за вторжение в Курскую область

Уголовное дело по статьям о наемничестве и совершении теракта возбудили в отношении американца Райана О’Лири. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следственным комитетом России в отношении гражданина США Райана О’Лири возбуждено уголовное дело. Он подозревается (заочно) в совершении террористического акта <…> и наемничестве», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, американец в качестве наемника вступил в ряды украинских боевиков. В августе этого года он, используя взрывчатку, военную технику, автоматическое стрелковое и крупнокалиберное огнестрельное оружие незаконно проник на территорию Курской области и совершил преступления против мирного населения.

Сейчас правоохранители расследуют все обстоятельства дела и устанавливают местонахождения подозреваемого американского наемника.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил наемника из США к 13 годам колонии строгого режима. Александр Грант Тобиассен участвовал в боевых действиях против ополченцев ДНР и ЛНР и вооруженных сил России. За свою работу американец суммарно получил около 13 миллионов рублей.