Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Филип Платош, чьи слова привело издание Český rozhlas.
Законодательство страны исключает возможность участия чехов в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Более 180 человек обратились к главе государства с просьбой разрешить им присоединиться к ВСУ.
Авторы материала не уточнили, сколько прошений отклонили.
Вооруженные силы России минувшей ночью разгромили пункт временной дислокации наемников украинской армии и склад техники Вооруженных сил Украины. Бойцам также удалось поразить объекты в Вышгороде и в районе аэропорта Борисполь.
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