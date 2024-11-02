Президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Филип Платош, чьи слова привело издание Český rozhlas .

Законодательство страны исключает возможность участия чехов в военных или полувоенных иностранных формированиях без разрешения президента. Более 180 человек обратились к главе государства с просьбой разрешить им присоединиться к ВСУ.

Авторы материала не уточнили, сколько прошений отклонили.

Вооруженные силы России минувшей ночью разгромили пункт временной дислокации наемников украинской армии и склад техники Вооруженных сил Украины. Бойцам также удалось поразить объекты в Вышгороде и в районе аэропорта Борисполь.