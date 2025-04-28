Наемника из Швеции заочно приговорили к 14 годам заключения

Верховный суд ДНР заочно приговорил шведского наемника Тобиаса Энгквиста к 14 годам лишения свободы за участие в боях на стороне ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в период с мая 2022 года по февраль 2025 года Энгквист находился на территории Украины и присоединился к Интернациональному легиону. Ему было предоставлено оружие, боеприпасы, форма и специальное снаряжение.

На военном полигоне в западной части Киева мужчина прошел обучение, после чего его направили в зону боевых действий на востоке Украины.

«Он был обеспечен личным огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием, специальным снаряжением, продуктами питания, а также иным материальным обеспечением, необходимым для жизнедеятельности», — уточнили в прокуратуре.

Наемник получил оплату, которая составила более 5,4 миллиона рублей в пересчете на национальную валюту. Суд заочно приговорил Энгквиста к 14 годам в колонии строгого режима.

Ранее суд заочно приговорил французского наемника Артюра Тремуле к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Его признали виновным в преступлении по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте» и объявили в международный розыск.