Вступившего в ВСУ наемника из Франции заочно приговорили к 14 годам лишения свободы

Суд заочно приговорил француза Тремуле к 14 годам за наемничество в рядах ВСУ

Российский суд заочно приговорил французского наемника Артюра Тремуле к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Подозреваемого признали виновным в преступлении по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте».

Следствие и суд установили, что Тремуле в 2022 году вступил в вооруженное формирование ВСУ и участвовал в боях против представителей силовых структур Луганской и Донецкой народных республик, а также российских военнослужащих.

Следователи допросили свидетелей, провели портретную экспертизу и осмотрели предметы, собрав неопровержимые доказательства по уголовному делу, полностью подтверждающие вину француза. Суд заочно назначил Тремуле 14 лет лишения свободы, его объявили в международный розыск.

Ранее российский суд заочно приговорил гражданина Грузии Георгия Кесарели к 25 годам лишения свободы за наемничество на стороне ВСУ и совершение теракта.