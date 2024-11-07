Наемник ВСУ из Новой Зеландии пойдет под суд в Курской области

В Курской области будут заочно судить наемника ВСУ из Новой Зеландии О’Брайена

В Курском областном суде рассмотрят уголовное дело наемника из Новой Зеландии Джордана О’Брайена, который вторгся в регион вместе с боевиками ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Ведомство утвердило обвинительное заключение в отношении 36-летнего наемника. Заочно его обвинили по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте».

Следствие установило, что в апреле 2022 года О’Брайен прибыл на Украину, где за ежемесячное денежное вознаграждение начал воевать против мирного населения и российских военнослужащих в составе наемнической группировки «Темные ангелы».

В августе этого года новозеландец в составе украинских формирований вторгся на территорию Курской области. В сентябре его объявили в международный розыск, а Хамовнический суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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