Мужчина 1991 года рождения поехал на Украину после того, как увидел в соцсетях объявление о наборе добровольцев. Сначала он заступил в 204-й батальон, затем в 59-ю бригаду ВСУ. Монтилла не имел боевого опыта, на родине он работал полицейским.

Курс подготовки на Украине, по словам колумбийца, длился меньше недели. Монтилла заявил, что инструкторы провели тренировки с гранатами и стрелковым оружием на полигоне. Наемника снарядили формой, бронежилетом, автоматом, шлемом и перчатками, а потом отправили в зону боевых действий. Монтилла призвал других колумбийцев не ехать на Украину.

«Я сдался русской армии, потому что не хотел умирать. Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но оказалось, они послали нас прямо на линию огня», — сказал он.

В Мариуполе схватили последнего укрывавшегося на комбинате «Азовсталь» боевика. Он пил техническую воду и питался крысами.