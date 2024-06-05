Последнего бойца ВСУ отловили на «Азовстали»

Российские военные отловили в подземных коммуникациях завода «Азовсталь» в Мариуполе последнего бойца ВСУ. Об этом военкор Дмитрий Стешин сообщил в своем Telegram-канале .

Военкор сообщил, что военнослужащий питался крысами и пил техническую воду из магистралей. На представленных кадрах видно, что боец украинской армии сильно похудел.

«Если за ним не числятся воинские преступления, ему прямая дорога в батальон имени Богдана Хмельницкого, где успешно сражаются бывшие пленные ВСУ. Если обменять — сделают из него символ, а зачем нам это надо?» — отметил Стешин.

В первые месяцы СВО боевики ВСУ заняли завод «Азовсталь» в Мариуполе и удерживали там мирных жителей. Министерство обороны 20 мая сообщило об освобождении комбината.

Глава ДНР Денис Пушилин посчитал нецелесообразным восстановление завода, поскольку он сильно загрязнял Азовское море.