Гражданин Бразилии Эрик Феррейра Соариш рассказал, что на Украине его обманули — отправили на передовую вместо безопасной службы в тылу. Об этом сообщил ТАСС .

Уроженец бразильского штата Пара, поддавшись на заверения украинской пропаганды, поехал на другой континент. Ему обещали безопасную службу в тылу, но вместо этого отправили на линию фронта. Там 23-летнему наемнику пришлось участвовать в интенсивных боях. Позже он попал в российский плен.

В бразильском МИД заявили, что следят на ситуацией с соотечественником и поддерживают связь с его семьей.

Ранее российский беспилотник помог украинскому солдату, который оказался в безвыходном положении на Днепропетровском направлении. Благодаря аппарату он вышел к российским позициям и сдался в плен.