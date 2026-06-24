Российский беспилотник помог солдату ВСУ, который оказался в безвыходном положении на Днепропетровском направлении. Благодаря аппарату он вышел к позициям ВС России и сдался в плен, рассказал РИА «Новости» командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр».

Он отметил, что российские войска регулярно доставляют беспилотниками к украинским позициям агитационные листовки с призывами сложить оружие и сохранить жизнь. По его словам, такой метод показал свою эффективность.

«Были случаи, когда военнослужащие ВСУ принимали решение сдаться в плен», — подчеркнул военный.

Он вспомнил, как один солдат ВСУ поднял руки и выразил готовность сдаться, после чего БПЛА сопровождал его до российских позиций.

Ранее ВС России поразили FPV-дронами самоходную установку ВСУ «Богдана» в Сумской области. Оружие удалось уничтожить благодаря слаженной работе подразделений.