«Управленцы из военнослужащих». Глава Подмосковья стал наставником в проекте «Время героев»

Губернатор Подмосковья стал наставником участников проекта «Время героев»

«Время героев» — специальная кадровая программа по обучению бойцов СВО для работы в органах государственной власти. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками в роли наставника.

Старт программе дал президент России Владимир Путин. Подходы, заложенные в обучении, строятся по аналогии с проектами «Школа губернаторов» и «Лидеры России».

За каждым участником закрепляют индивидуальных наставников, которые сопровождают их до финала обучения и поддерживают со стажировкой.

Подполковник Владимир Горох и майор Кирилл Лосунчуков — в числе участников проекта «Время героев». Наставником для них стал губернатор Подмосковья.

Цель — подготовка управленцев из числа военнослужащих. Пройдя обучение, наши парни смогут получить должности в органах муниципальной и государственной власти.

Андрей Воробьев

Вместе с тем вакансии для них будут открыты в госкорпорациях, добавил губернатор.

«Я вас приветствую в Доме правительства, откуда мы осуществляем управление большой Московской областью. Знаю, что вы любите Подмосковье, потому и выбрали его. Я хотел бы обсудить сегодня с вами готовность занять муниципальные, государственные или другие важные должности, чтобы вы могли так же достойно нести службу, как это делали в Вооруженных силах», — сказал Андрей Воробьев.

«Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Она включает обучение современным методам и технологиям по управлению, командной работе, личностному развитию. Это четыре модуля — по 30 дней каждый.

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