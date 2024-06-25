«Управленцы из военнослужащих». Глава Подмосковья стал наставником в проекте «Время героев»

«Время героев» — специальная кадровая программа по обучению бойцов СВО для работы в органах государственной власти. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с участниками в роли наставника.

Старт программе дал президент России Владимир Путин. Подходы, заложенные в обучении, строятся по аналогии с проектами «Школа губернаторов» и «Лидеры России».

За каждым участником закрепляют индивидуальных наставников, которые сопровождают их до финала обучения и поддерживают со стажировкой.

Подполковник Владимир Горох и майор Кирилл Лосунчуков — в числе участников проекта «Время героев». Наставником для них стал губернатор Подмосковья.