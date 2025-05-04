ВСУ атаковали АЗС и жилой дом в Курской области

Вооруженные силы Украины атаковали автозаправку и жилой дом в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Ночью FPV-дрон ударил по АЗС на трассе у поселка Колячек Хомутовского района. В результате загорелась колонка, пожар потушили через 10 минут.

«Сегодня рано утром в селе Званном Глушковского района совершена атака FPV-дроном по жилому дому. В результате сгорел стоящий во дворе гражданский автомобиль Chevrolet Niva», — написал Хинштейн.

Жертв и пострадавших нет. Врио главы региона призвал жителей воздержаться от поездок в районы приграничья и населенные пункты, в которые въезд ограничен в связи с разминированием.

Прошедшей ночью средства ПВО уничтожили 13 БПЛА над Россией. Больше всего — в Ростовской области, там сбили 11 дронов.