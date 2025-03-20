Над Воронежем и областью уничтожили около 40 беспилотников

Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ ликвидировали примерно 40 беспилотников в Воронежской области и Воронеже. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трех районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По неуточненной информации, обошлось без пострадавших. Опасность атаки БПЛА в регионе сохранилась.

Ранее серия взрывов прогремела в Саратовской области. Глава региона заявил, что из-за атаки БПЛА были частично выбиты стекла в городской клинической больнице. Одна женщина пострадала, ей оказывают медицинскую помощь. Также повреждения зафиксировали в частном доме в районе Соколовой горы.

Кроме того, губернатор поручил провести занятия в школах Энгельса дистанционно.