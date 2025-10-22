Над Украиной засекли F-16 с необычным вооружением

Истребитель F-16 с управляемыми бомбами SDB впервые заметили над Украиной

Истребитель F-16AM из состава ВС Украины заметили с необычным набором вооружения. В него вошли высокоточные бомбы и ракеты класса «воздух-воздух», сообщил Telegram-канал «Осведомитель» .

На снимке видно самолет 107-го отдельного авиакрыла ВВС, который несет ракеты средней дальности AIM-120 и ракеты ближнего боя AIM-9X. Помимо них под крылом самолета находятся управляемые бомбы GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB).

Автор статьи назвали этот снимок редкостью, ведь украинские военные предпочитают использовать F-16 преимущественно как средство противовоздушной обороны. Также эти самолеты перехватывают дроны-камикадзе.

Ранее поставленный Украине истребитель F-16 сбил российский беспилотник. Противник запустил в БПЛА ракету AIM-9 Sidewinder. В США пообещали организовать сроки поставки первых ракет ERAM на Украину до конца октября.