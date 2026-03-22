Над Тульской областью уничтожили семь украинских беспилотников

В небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России ликвидировали семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в MAX .

«Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировали», — написал он.

Миляев напомнил, что упавшие на землю дроны, как правило, содержат взрывчатые вещества и приближаться к ним запрещено. Также нельзя брать в руки элементы от сдетонировавших БПЛА.

Ранее стало известно, что силы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ в небе над регионами России за минувшую ночь. Противник пытался атаковать Московскую, Владимирскую, Курскую и другие области.