Над Смоленской областью за ночь сбили 14 беспилотников ВСУ

За прошедшую ночь силы Минобороны сбили 14 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в «Максе» .

Повреждений инфраструктуры нет, люди не пострадали. Оперативные службы работают на местах падения обломков.

Губернатор напомнил, что снимать на фото и видео летящие или упавшие беспилотники и их фрагменты запрещено. Он призвал земляков соблюдать меры безопасности при обнаружении БПЛА.

Всего за минувшую ночь в период с 20:00 до 07:00 силы противовоздушной обороны ликвидировали над Россией 376 украинских беспилотников самолетного типа. ВСУ атаковали более 10 регионов и акваторию Азовского моря.