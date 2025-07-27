Над Смоленской областью сбили шесть украинских дронов

Губренатор Анохин: силы ПВО сбили шесть украинских БПЛА над Смоленской областью

Над Смоленской областью силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Анохин.

По его данным, силы ПВО Министерства обороны России шесть воздушных целей, при этом часть дронов подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

По предварительной информации, пострадавших среди населения нет. Повреждений инфраструктуры также не зафиксировали.

«От лица жителей благодарю наших военных за слаженную работу!» — написал губернатор.

Анохин призвал не приближаться к возможным обломкам дронов и попросил сообщать по номеру 112 об обнаружении подозрительных предметов.

Ранее украинский дрон атаковал деревню Обеста Рыльского района Курской области. В результате удара погиб мирный житель.