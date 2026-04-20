Над Севастополем сбили восемь украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО и Черноморского флота сбили восемь беспилотников над Севастополем. Об этом в телеграм-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

«Сбито восемь БПЛА над морем, в районе Северной стороны, мысов Херсонес и Фиолент, а также в районе Верхнесадового и Инкермана. <…> Работа по уничтожению вражеских БПЛА ведется из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия», — сообщил Развожаев.

На Северной стороне в одном из СТ осколком дрона повреждена крыша дома. В СНТ на Монастырском шоссе осколки беспилотника также повредили крышу дома. На улице Генерала Мельника часть сбитого БПЛА упала на гараж, уточнил губернатор.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Над территорией Воронежской области системы ПВО и РЭБ сбили или подавили три беспилотника. Пострадавших при атаке нет.