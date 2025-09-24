Над Севастополем сбили 16 украинских дронов за ночь

В ночь на 24 сентября силы ПВО и Черноморский флот сбили 16 украинских беспилотников над Севастополем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«По всем целям наши военные отработали над морем на большом расстоянии от берега», — отметил он.

Обошлось без пострадавших. Никакие объекты в городе также не получили повреждений. Контроль воздушной обстановки продолжается.

Ранее стало известно, что в целом за минувшую ночь над российскими регионами ликвидировали 70 дронов ВСУ. Помимо Крыма, беспилотники уничтожили над Белгородской, Ростовской, Курской и Волгоградской областями.