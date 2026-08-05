Над Ростовской областью за ночь сбили более 40 БПЛА

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над Ростовской областью более 40 беспилотников ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Юрий Слюсарь.

Атаки отразили в Тарасовском, Каменском, Миллеровском, Неклиновском районе.

В результате налетов БПЛА никто не пострадал. Глава региона уточнил, что в Неклиновском районе из-за рухнувших фрагментов беспилотника загорелась сухая трава. Спасатели полностью ликвидировали возгорание.

Слюсарь добавил, что в области сохраняется беспилотная опасность. Он призвал жителей быть осторожными, зайти в помещения и не подходить к окнам.

В Тульской области ночью уничтожили 107 украинских беспилотников. Из-за налета повреждения получили два многоквартирных дома, два производственных объекта в Новомосковске и Узловском районах, а также склад Wildberries. Пострадал один человек, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь