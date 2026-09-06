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    Над Россией за день сбили 29 БПЛА ВСУ

    Средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников над регионами России и Черным мор

    Фото: РИА «Новости»

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале.

    Военные нейтрализовали летательные аппараты ВСУ в течение дня, в период с 08:00 до 20:00. Воздушные цели перехватывали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской и Тамбовской областей.

    Еще несколько БПЛА Украины сбили  над Крымом и в прилегающей к полуострову акватории Черного моря.

    Кроме того, в Минобороны доложили и об успешных ударах «Геранями» по логистическим центрам украинских войск в Одесской области. Поразить удалось и военный сухогруз ВСУ.