Над Россией за день сбили 29 БПЛА ВСУ

Средства ПВО сбили 29 украинских беспилотников над регионами России и Черным мор

Дежурные расчеты противовоздушной обороны сбили 29 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами и акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в телеграм-канале .

Военные нейтрализовали летательные аппараты ВСУ в течение дня, в период с 08:00 до 20:00. Воздушные цели перехватывали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской и Тамбовской областей.

Еще несколько БПЛА Украины сбили над Крымом и в прилегающей к полуострову акватории Черного моря.

Кроме того, в Минобороны доложили и об успешных ударах «Геранями» по логистическим центрам украинских войск в Одесской области. Поразить удалось и военный сухогруз ВСУ.