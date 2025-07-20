Над Россией сбили еще девять дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали в пяти российских регионах девять украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что атаку противник предотвратили в период с 17:40 до 20:00 по московскому времени. В Брянской области уничтожили четыре дрона. Также два БПЛА перехватили над территорией Калужской области. По одному дрону сбили в Московской, Белгородской и Смоленской областях.

Вечером 20 июля сообщалось, что в российских регионах уничтожили 37 украинских беспилотников. Над территорией Московской области перехватили восемь дронов, в том числе пять, направлявшихся на российскую столицу. Общее число БПЛА, сбитых в воскресенье российскими военными, составило 46.