Более 15 беспилотников сбили ночью в Воронежской области

Губернатор Гусев: более 15 БПЛА сбили ночью в Воронежской области

Ночью силы противовоздушной обороны уничтожили более 15 беспилотников в трех муниципалитетах Воронежской области. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

“Пострадавших среди гражданского населения нет. В результате падения обломков беспилотников в одном из пригородных населенных пунктов повреждено остекление нескольких частных домов и ряд автомобилей”, – написал он.

Также повреждения получил один из автомобилей в Воронеже. На местах ЧП ведут работу сотрудники оперативных служб.

При падении обломков дронов на линию электропередачи случился обрыв высоковольтного провода на трассе М-4 «Дон». Из-за этого пришлось перекрыть небольшой участок дороги в сторону Ростова. Организовали объезд через Богучар.

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что при атаке на Рязань фрагменты сбитых дронов повредили машины и окна домов. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.