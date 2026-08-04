Над Рязанской областью за сутки сбили два беспилотника

За сутки над Рязанской областью сбили два беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Павел Малков в мессенджере «Макс» .

«За прошедшие сутки над территорией Рязанской области сбиты два БПЛА», — написал он.

В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее украинский дрон атаковал машину в Брянской области. В результате ЧП погиб водитель. Врио губернатора Егор Ковальчук заявил, что его семье окажут всю необходимую помощь.

Утром губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что за сутки над регионом сбили 179 беспилотников ВСУ, противник 91 раз применил артиллерию по отселенным районам, еще 15 дронов атаковали территорию региона с помощью взрывчатки. В результате ЧП уничтожены два дома, также повреждения получили машины, комбайн, жилые здания, магазин и объекты энергетики.