Дрон ВСУ атаковал машину в Брянской области, погиб водитель

Один человек погиб в результате украинской атаки в Брянской области. Об этом в телеграм-канале написал врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«В селе Лобки Погарского района в результате нападения дрона-камикадзе на гражданский автомобиль погиб водитель», — заявил он.

Глава региона отметил, что семье погибшего окажут всю необходимую поддержку. Также он заявил, что за минувшие сутки над Брянской областью уничтожили 157 беспилотников ВСУ.

Сегодня утром губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате украинской атаки в регионе погибли пять человек. Также 10 пострадали. Восемь человек госпитализировали. У пациентов диагностировали осколочные и минно-взрывные ранения, повреждения мягких тканей и грудной клетки, а также переломы. Еще из-за атаки БПЛА случилось несколько возгораний.