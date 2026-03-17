Над регионами за четыре часа сбили 30 дронов ВСУ

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали за четыре часа 30 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны уничтожили в период с 09:00 до 13:00 по московскому времени. Больше всего беспилотников перехватили над территорией Кубани — там сбили 16 БПЛА. Над акваторией Азовского моря ликвидировали шесть дронов, над Ленинградской областью — пять, над Крымом — два, над Адыгеей — один.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал попытки массовых налетов дронов ВСУ на российские регионы. Он отметил, что украинское руководство вместо продолжения дипломатического урегулирования продолжает бесполезное сопротивление.

Несмотря на участившиеся атаки, ВС России продвигаются в зоне спецоперации, выполняют поставленные перед ними задачи и защищают страну, добавил Песков.