Над регионами России за три часа сбили 31 украинский БПЛА

Дежурные средства ПВО в течение трех часов — с 20:00 до 23:00 по московскому времени — уничтожили 31 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным российского оборонного ведомства, 17 из них были перехвачены над акваториями Черного моря, шесть — над Азовским морем. Над территорией Крыма удалось сбить три беспилотника. Также силы ПВО уничтожили два БПЛА в Курской, по одному — в Брянской, Белгородской областях и Краснодарском крае.

Все цели, как подчеркнули в министерстве, были своевременно обнаружены и ликвидированы.

Об успешном отражении масштабной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь также сообщил губернатор города Михаил Развожаев.