Губернатор Севастополя сообщил, что силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны успешно отражают масштабную атаку Вооруженных сил Украины на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Губернатор попросил граждан оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

По оперативной информации Спасательной службы Севастополя, все городские службы действуют в режиме повышенной готовности. На текущий момент гражданская инфраструктура города не пострадала, а ситуация в городе остается под постоянным контролем экстренных ведомств.

Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в городе объявили угрозу атаки беспилотников и активировали системы оповещения населения.