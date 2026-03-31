Над регионами России за 11 часов сбили 18 украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны за день уничтожили 18 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России .

По данным ведомства, дроны перехватывали в период с 09:00 до 20:00 по московскому времени. Большая часть целей — 14 беспилотников — ликвидировали над Белгородской областью.

Еще по два аппарата сбили в небе над Брянской и Курской областями. Речь идет о беспилотниках самолетного типа.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции Минобороны сообщило об уничтожении за минувшие сутки 255 дронов самолетного типа.Также силы ПВО сбили за отчетный период шесть управляемых авиабомб.