Над пятью регионами России сбили 43 дрона ВСУ

В ведомстве уточнили, что противник пытался атаковать в период с 20:00 до 23:20 по московскому времени. Над территорией Брянской области сбили 17 БПЛА, 14 — над Орловской.

Также семь беспилотников перехватили в Московской области, в том числе три БПЛА, летевших на столицу. Еще четыре дрона уничтожили над территорией Калужской области и один в небе над Белгородом.

Ранее специалисты экстренных служб обнаружили в Зеленограде фрагмент сбитого украинского беспилотника. При ночной атаке на город загорелось несколько автомобилей, также в многоэтажке выбило окна и повредило балконы.